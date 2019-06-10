أمل القبيسي ورئيس "الصداقة الصينية الإماراتية" يبحثان تعزيز العلاقات‎‎

بحثت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الإثنين، سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والصين، مع لي شيويونغ رئيس لجنة الصداقة الصينية الإماراتية ورئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

واستقبلت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي لي شيويونغ والوفد المرافق له في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، وتم التطرق إلى آليات سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة.





ورحبت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في بداية اللقاء بالوفد الصيني، مؤكدة عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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وأكد الجانبان أهمية اللقاءات الثنائية التي تمثل فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتعاون والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.





من جانبه، نقل لي شيويونغ تحيات رئيس مجلس النواب الصيني إلى الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين.

وقال إن لدى بلاده اهتماما بالغا بتطوير العلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد الصين لمضاعفة الجهود في مجال التعاون الثنائي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والفضاء والذكاء الصناعي.

ووصف لي شيويونغ دولة الإمارات بأنها "همزة وصل" بين الحضارة الشرقية والحضارة الغربية في تعزيز التواصل الإنساني والتبادل الاقتصادي والثقافي.