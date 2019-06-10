سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 10 يونيو 2019

تراجع سعر الدولار في مصر، صباح اليوم الإثنين، بمتوسط قرشين عن سعر أمس الأحد في البنوك وشركات الصرافة، مواصلا موجة التراجع أمام الجنيه المصري والتى بدأت منذ عدة أسابيع، وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنوك مصر وعودة وقناة السويس والمصري الخليجي والعربي الأفريقي.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، مسجلا 16.74 جنيه، مقابل 16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنوك بيريوس وبلوم والأهلي الكويتي 16.72 جنيه للشراء، مقابل 16.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنوك القطاع الخاص من حيث القيمة السوقية، عند 16.69 جنيه للشراء، مقابل 16.79 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للعملة الخضراء في بنوك مصر.

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وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، زاد متوسط سعر اليورو ليبلغ للشراء 18.90 جنيه مقابل 19.06 جنيها للبيع، كما ارتفع الإسترليني مسجلا 21.25 جنيه للشراء مقابل 21.45 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.45 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.55 جنيه مقابل 4.58 جنيه للبيع، بينما زاد سعر الدينار الكويتي 55.05 جنيها للشراء مقابل 55.48 جنيه للبيع، وذلك حسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي من 44.218 مليار دولار في أبريل/نيسان السابق له، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري أمس الإثنين.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 44.139 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2018.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار نحو 108 قروش منذ بداية 2019.

وكان تقرير أصدرته مؤخرا لايتهاوس لأبحاث السوق يؤكد أن الجنيه المصري مازال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر.

وأضاف أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.