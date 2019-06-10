اخبار العالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة للمتضررين من النازحين بالمخيمات في محافظتي عدن ولحج جراء كارثة السيول، وذلك بالتعاون مع القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

Advertisements

وجرى البدء بتوزيع الخيام والبطانيات والبسط والسلال الغذائية، استفاد منها 1,800 نازح من متضرري السيول.

ويأتي ذلك في إطار التدخل الإغاثي العاجل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من أزمة السيول في محافظتي عدن ولحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لمتضرري السيول في عدن ولحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا