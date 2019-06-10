سباق على خلافة رئيسة وزراء بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن

انطلقت أمس المرحلة الرسمية الأولى في حزب المحافظين الحاكم من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث يتطلب من كل مرشح في الحزب الحصول على دعم 8 من نواب البرلمان لدعم ترشيحه.

واستقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا الجمعة الماضي، بسبب إخفاقها في الحصول على دعم البرلمان لاتفاقها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسوف تستمر ماي في منصبها كرئيسة للوزراء حتى يتم تحديد خليفتها. ومن أبرز المرشحين لخلافة ماي كزعيم لحزب المحافظين وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، وبدأ كل من وزير البيئة مايكل غوف، ووزير الخارجية جيرمي هينت، حملتيهما رسميا أمس، ويعد الاثنان منافسين رئيسيين لجونسون.