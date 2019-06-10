اعتقال 400 في حملة مكافحة المخدرات بكمبوديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه
أعلن أحد مسؤولي مكافحة المخدرات في كمبوديا أمس أن أكثر من 400 شخص اعتقلوا في ملهى ليلي بالعاصمة بنوم بنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم مواطنون كمبوديون وأجانب، وأظهرت الفحوص أن بعضهم متعاط للمخدرات غير المشروعة «إم. دي. إم. إيه» والكيتامين.
وقال الجنرال مياس فيريث، الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، إن الشرطة ضبطت مخدرات غير مشروعة في الملهى الليلي الفاخر، واستجوبت المحتجزين في مقر شرطة بنوم بنه للتمييز بين متعاطي المخدرات والموزعين.
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