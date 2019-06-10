أمريكا تتوعد بحشد عسكري لردع تهديدات طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصى قائد القوات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي، بعودة الوجود الأمريكي العسكري المكثف إلى منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه خلص إلى أن «نشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية».

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة «وول ستريت جورنال» أن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن تحمل مدمرات بحرية وقوة قتالية ونحو 70 طائرة، وشكلت محور رد وزارة الدفاع (بنتاغون) على ما قال عنه واشنطن «تهديدات إيرانية بمهاجمة قوات أمريكية أو سفن تجارية في منطقة الخليج العربي».

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وعلى متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي تحط في مياه دولية، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن قائد القيادة المركزية قوله: «إن لم تكن الولايات المتحدة قد عززت أخيرا وجودها العسكري لكان الهجوم قد وقع الآن».

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة لم يكن هناك تواجد منتظم لحاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط.

وطلب الجنرال فرانك ماكنزي في أوائل مايو، إرسال الحاملة وقاذفات وقوات ونظام دفاعي مضاد إلى المنطقة بعد معرفة التهديدات «المحددة» ضد القوات الأمريكية والحليفة ومصالح في العراق وأماكن أخرى.