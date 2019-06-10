السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه لا يوجد طلب إيراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «إس 400» من روسيا.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن موسوي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس: إننا لم نتقدم بطلب لشراء منظومة «إس 400» من روسيا، إذ لا نشعر بالحاجة لهذه المنظومة في الوقت الحاضر، وقد قام خبراؤنا بتصميم منظومات تضاهي هذه المنظومة.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال موسوي «لقد كان المتوقع من أوروبا، خاصة الدول الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي، أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق، لكننا شهدنا مع الأسف إما أنهم لم يريدوا وإما لم يتمكنوا».
وأضاف «إننا لم نشهد لغاية الآن خطوة عملية خاصة توفر مطالبنا، وتقنعنا من جانب أوروبا والأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي، وما قاموا به لغاية الآن لم يرضنا».
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تنفي شراء صواريخ إس 400 الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.