جبق تابع مع وفد من البنك الدولي التحضير لإطلاق مشروع قرض ميسر لتعزيز النظام الصحي

ترأس وزير الصحة ​جميل جبق​ اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي من ضمن سلسلة اجتماعات لاستكمال النقاش في الخطوات التحضيرية لإطلاق مشروع القرض الميسّر لصالح وزارة الصحة العامة والذي يهدف إلى تعزيز النظام الصحي في لبنان من خلال الربط بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.

وتم البحث على الآليات المالية واللوجستية والخدماتية لإنجاز نظام الربط بما يستكمل حلقة التقديمات الصحية الموجهة للمواطنين، فتضاف إلى الخدمات الإستشفائية التي تقدمها وزارة الصحة، الخدمات الوقائية والعلاجية بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقد أبدى وفد البنك الدولي الذي ترأسه المدير الإقليمي في إدارة الشرق الأوسط ساروج كومار عن "ارتياحه للشفافية التي تميز أداء وزير الصحة العامة وفريقه المكلف بمتابعة المشروع"، مؤكدا "المزيد من التعاون المستمر في ظل وضوح الرؤية والموضوعية الشفافة والتي تشكل الضمانة الأبرز لتأمين استمرارية المشاريع".