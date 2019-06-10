النشرة: حشرة قضت على آلاف الدونمات من الشجر المعمر في عميق وعانا والخربة وصغبين

افاد مراسل "​النشرة​" عن "انتشار حشرة قضت على حرش محمية عميق وتهدد البئية بعدما قضت على آلاف الدونمات من شجر السنديان والبلوط المعمر، وتهدد باقي الأشجار في السلسلة الغربية في جبال عميق وعانا والخربة و​صغبين​ اذا لم تعالج بأسرع وقت".

ولفت الى ان عوارض ظهور الحشرة بدأت في منطقة ​عين زحلتا​ وانتشرت بشكل سريع حتى وصلت الى اطراف جبل عميق علماً انها منطقة وعرة ويصعب الوصول اليها.

وقد قامت مصلحة سكاف عميق بشخص مديرها المهندس عبدالله حنا بالكشف على منطقة الاصابة في عين زحلتا، واخذت العينات اللازمة بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بشخص الدكتور ايليا شويري والمهندسة زينات موسى وبمشاركة فعالة من الدكتور نبيل النمر، حيث تم تحديد الحشرة التي هي "Gypsy moth Lymantria dispar"، وتم وضع تقرير مفصل عن ضررها وطرق معالجتها رفع الى مدير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كما ارسل الى ​وزارة الزراعة​ على امل التجاوب السريع والعمل على التخلص من هذه الحشرة.