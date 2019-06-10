فيوليت الصفدي: طرابلس أولية وتستحق أن تنعم بالأمن وأهلها يتميزون باعتدالهم

ركّزت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي على أنّ "زيارة النائبة بهية الحريري إلى طرابلس وعقد اجتماع "كتلة المستقبل" الّتي انضمننا إليه كوزراء من طرابلس في هذه الحكومة، أتى ليؤكّد أنّ طرابلس أوليّة".
وشدّدت على أنّ "أهل طرابلس يتميّزون باعتدالهم وطيبتهم وتديّنهم القائم على مخافة الله في السرّ وفي العلن ونبذهم للتطرّف. نعم، نحن مدينة تحبّ الحياة وتستحقّ أن تنعم بالأمن والأمان".
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