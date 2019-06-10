أعلن مكتب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن الأخير دعا لعقد اجتماع سني موسع في مكتبه غدا لمناسبة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان لكي يتم استكمال البحث بالمواضيع التي بحثت في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في اليومين الماضيين.
ولفت المكتب الى أنه "يهم السنيورة ان يوضح ان اجتماع الغد ليس جديدا ولا اسثنائيا بل هو اجتماع دوري يعقد كل شهر منذ قرابة العشر سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب فؤاد السنيورة: اجتماع الغد دوري ويعقد منذ عشر سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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