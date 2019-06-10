مكتب فؤاد السنيورة: اجتماع الغد دوري ويعقد منذ عشر سنوات

أعلن مكتب رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أن الأخير دعا لعقد اجتماع سني موسع في مكتبه غدا لمناسبة عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى ​لبنان​ لكي يتم استكمال البحث بالمواضيع التي بحثت في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في اليومين الماضيين.

ولفت المكتب الى أنه "يهم السنيورة ان يوضح ان اجتماع الغد ليس جديدا ولا اسثنائيا بل هو اجتماع دوري يعقد كل شهر منذ قرابة العشر سنوات".