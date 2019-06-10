هانت: الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في شروط الحكومة البريطانية الجديدة بشأن "بريكست"

لفت وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى أن "الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يفكر في مفاوضات جديدة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تشكيل حكومة بريطانية جديدة"، مشيراً إلى أن "المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ذكرت أن الاتحاد الأوروبي، مع قدوم الحكومة البريطانية الجديدة، سينظر في المقترحات التي ستقدمها".
وأشار إلتى "أنني أنا متأكد تماما، أننا إذا اخترنا الطريقة الصحيحة لهذه المشكلة، فإن الأوروبيين سيرغبون بالتفاوض على حزمة من التدابير"، لافتاً إلى أن "ميركل، ألمحت إلى احتمال انفتاح الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الحدود بين جمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا".
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