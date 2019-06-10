مقتل 95 شخصا على الأقل في هجوم على قرية وسط مالي

كشف مسؤولون في منطقة كوندو حيث تقع قرية سوبان-كو وسط مالي، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، عن "مقتل 95 مدنيًا على الأقل، في هجوم شنّه مسلّحون"، موضحين أنّ "جثث القتلى احترقت ونواصل البحث عن آخرين".
ولفتوا إلى أنّ "المهاجمين قدموا إلى المكان وبدأوا بإطلاق النار والنهب والحرق".
ويعدّ الهجوم الحادث الأخير ضمن دوامة العنف في وسط مالي، حيث تعيش مجموعات عرقيّة متنوّعة.
وكانت قد بدأت الاعتداءات الإنتقامية عندما ظهرت مجموعة جهادية يهيمن عليها أفراد عرقية الفولاني، بقيادة الداعية أمادو كوفا في المنطقة، وبدأت باستهداف مجموعتي "بامبارا" و"دوغون" العرقيتين.
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