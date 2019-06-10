جليك: لن نسمح لقبرص الرومية باغتصاب حقوق القبارصة الأتراك

أكّد متحدث ​حزب العدالة والتنمية​ التركي ​عمر جليك​ أن بلاده "لن تسمح لإدارة قبرص الرومية باغتصاب حقوق القبارصة الأتراك"، طالبًا من إدارة قبرص الرومية "الابتعاد عن عمليات الاستفزاز لأن القرار استفزاز صارخ".

جاء ذلك تعليقًا على قرار إدارة قبرص الرومية القاضي بإلقاء القبض على العاملين في ​سفينة​ التنقيب التركية "فاتح"، وموظفي شركات تتعاون مع شركة البترول التركية المساهمة، شرقي ​البحر المتوسط​.

وشدد جليك على أنه "إذا أقدمت إدارة قبرص الرومية على إجراء من هذا القبيل، فستواجه الرد اللازم من ​تركيا​"، مضيفًا: "آمل أن يكون الخبر غير صحيح؛ وإلا تكون إدارة قبرص الرومية قد دعت بنفسها للرد عليها".

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وأوضح المتحدث أن "تجاهل القبارصة الأتراك أو محاولة اغتصاب حقوقهم سياسة عقيمة"، لافتًا إلى "ضرورة تخلي إدارة قبرص الرومية عن سياسة عالم الأوهام وعودتها إلى عالم الحقيقة".

تجدر الإشارة إلى أنّ تركيا تؤكد أنها لن تسمح لشركات ​الطاقة​ بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

وتعارض قبرص الرومية و​اليونان​ و​الاتحاد الأوروبي​ و​الولايات المتحدة​ ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن ​الغاز الطبيعي​ في البحر المتوسط.