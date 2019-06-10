وزير العدل التركي يلتقي نظيره الأميركي غدًا

يلتقي وزير ​العدل​ التركي عبدالحميد غل، نظيره الأميركي بيل بار غدًا في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، للبحث في مسألة تسليم واشنطن زعيم منظمة "غولن" الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون القضائي بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار زيارات غل، للولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات "اليوم التركي الأميركي" والتي تقام بين 11 و12 حزيران الجاري. كما سيلتقي غل الأربعاء، أعضاء في ​الكونغرس​ الأميركي وممثلي منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية المهمة في العالم، خلال ندوة ستعقد في وقف الميراث التركي بواشنطن.