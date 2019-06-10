خارجية تركيا تنتقد قرار قبرص بإلقاء القبض على طاقم سفينة الفاتح شرق المتوسط

انتقدت ​وزارة الخارجية التركية​ "قرار قبرص الرومية بإلقاء القبض على العاملين في ​سفينة​ الفاتح التركية شرق المتوسط، والمخصصة للتنقيب على ​الغاز​ والبترول في هذه المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "إن كان قرار قبرص الرومية صحيحا، فهذا يعتبر تجاوزا للحدود، وهو في حكم العدم بالنسبة ل​أنقرة​، والذين يتجرأون لهذه الخطوة، عليهم أن يدركوا ردة فعلنا".

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