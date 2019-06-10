وزير خارجية فلسطين اتهم فريدمان بمساعدة نتانياهو على ضم مستوطنات الضفة

اعتبر وزير خارجية ​فلسطين​ ​رياض المالكي​، أن "تصريحات ​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالباً ​المجتمع الدولي​ بالتصدي لهذا الأمر والرد عليه. وكان السفير فريدمان قد قال في تصريحات لصحيفة "​نيويورك​ تايمز": "وفقا لظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في ​الضفة الغربية​، ولكن ليس كلها على الأرجح".

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