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الخارجية التركية تدعو جهات الأزمة السياسية في مولدوفا إلى التهدئة

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دعت ​وزارة الخارجية التركية​ "جهات الأزمة السياسية في ​مولدوفا​ إلى التهدئة"، معربة عن أملها في "أن تنعكس الإرادة الشعبية على مسيرة ​تشكيل الحكومة​".

وأوضحت الخارجية التركية، في بيان، أن "​أنقرة​ تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بمسيرة تشكيل الحكومة في مولودفا"، مشددة على "ضرورة إقامة حوار بناء بين جوانب الأزمة في مولودفا، وتشكيل الحكومة وفقًا للأطر الديمقراطية والإرادة الشعبية".

وكانت قد ظهرت خلافات سياسية في مولدوفا على خلفية إعلان المحكمة الدستورية في البلاد عدم شرعية حكومة ائتلافية جرى تشكيلها السبت بين "​الحزب الاشتراكي​" الموالي ل​روسيا​، وتكتل "أكوم" الموالي للغرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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