جاويش أوغلو يلتقي الرئيس العراقي في أربيل

التقى وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ الرئيس العراقي ​برهم صالح​ في ​أربيل​، على هامش زيارة يجريها جاويش أوغلو إلى مدينة أربيل لحضور مراسم تنصيب نجيرفان بارزاني رئيسًا جديدًا لإقليم ​شمال العراق​. وكان جاويش أوغلو قد وصل صباحًا الى مطار أربيل الدولي للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية؛ حيث استقبله كل من بارزاني و​السفير التركي​ لدى بغداد فاتح يلديز وعدد من المسؤولين العراقيين.

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