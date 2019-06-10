الإنتربول العراقي: صدور 653 نشرة بحث دولية بحق عراقيين

كشف مدير ​الإنتربول​ العراقي ​اللواء​ صادق فرج عبد الرحمن، عن "صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين ل​بغداد​"، مشيراً إلى أن "هناك 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية وننتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين". وأوضح أن "الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة"، مشيراً إلى أن "​نجم الدين كريم​ ​محافظ​ كركوك السابق والمطلوب للقضاء العراقي بتهم مختلفة لم يطلق سراحه، إذ يتيح ​القانون اللبناني​ للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات السفر والمستمسكات الخاصة لحين استكمال الملفات الخاصة".

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