اللواء ابراهيم ينفي كل ما يشاع حول اطلاق سراح نزار زكا

نفى المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ عبر قناة nbn، كل ما يشاع حول عملية اطلاق سراح ​نزار زكا​، مؤكدا ان "العملية منفصلة وتجري كما تم الاتفاق عليها."، وأكد ابراهيم أن "السلطات الايرانية تؤكد ان اطلاق سراح نزار زكا جاء بمطلب من الرئيس عون وستشاهدون غداً نهاية العملية في قصر بعبدا".

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