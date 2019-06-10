جنبلاط: الى متى يا فخامة الرئيس ستبقى الأمور سائبة في عهدك؟

سأل رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أين هي ​الدولة​ في ​عين دارة​؟ هل هي دولة الجنجاويد لعصابة فتوش وشركائه التي تعتدي على الاهالي بالحجارة وبالسلاح؟ أين هي الدولة ومشاعات عين دارة مستباحة مع الاملاك الخاصة مع وجود عصابات من المسلحين؟ الى متى يا فخامة ​الرئيس ميشال عون​ ستبقى الأمور سائبة في عهدك؟"

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