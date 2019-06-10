الجيش: توقيف عدد من المطلوبين في بلدة الكنيسة - البقاع

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات في بلدة الكنيسة – البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.
وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
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