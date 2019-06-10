العثور على جثة شاب داخل سيارته في غرفين- جبيل

عثر على المواطن ر.ش. ، جثة هامدة داخل سيارته في بلدة غرفين في ​قضاء جبيل​. وحضرت الى المكان على الفور ​الاجهزة الامنية​ وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وقد نقلت ​سيارة​ تابعة للدفاع المدني الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.

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