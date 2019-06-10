نتانياهو ردا على ظريف: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية

اشار رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ تعقيا على تصريحات وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ وتسريع وتيرة البرنامج النووي الايراني، الى ان ظريف يكذب مرة أخرى، إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة ​إسرائيل​، كما ان إيران تستمر في التموضع عسكريا في ​سوريا​ واليوم أعلنت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.

اضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريح له "أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي تهدد وجودنا وتعرض العالم أجمع للخطر".