نتانياهو ردا على ظريف: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية

اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو تعقيا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الايراني، الى ان ظريف يكذب مرة أخرى، إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير دولة إسرائيل، كما ان إيران تستمر في التموضع عسكريا في سوريا واليوم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.
اضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي في تصريح له "أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية التي تهدد وجودنا وتعرض العالم أجمع للخطر".
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