بريطانيا: زعيم محافظ جديد لخلافة ماي في يوليو

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نصر المجالي: مع انطلاق معركة انتخابات زعامة حزب المحافظين البريطاني خلفا لتيريزا ماي التي استقالت يوم الجمعة الماضي سيكون الزعيم الجديد هو الرقم 27 في قائمة الزعماء المنتخبين للحزب منذ نشأته في العام 1809.

وقد أعلن 11 مرشحا (9 رجال وامرأتان)، اليوم الاثنين ترشحهم لقيادة حزب المحافظين، حيث سيتولى الفائز من بينهم حكمًا منصب رئيس الحكومة، حتى انتهاء ولاية مجلس العموم الحالي العام 2022، إذا م تقع ظروف طارئة تتم معها الدعوة لانتخابات مبكرة.

وستكون مهمة رئيس الحكومة الجديد إنجاز خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، وهذا ما لم تنجح ماي في تحقيقه في الموعد الذي كان محددًا في 29 مارس، واضطرت إلى إرجائه إلى 31 أكتوبر.

وستمر انتخابات الزعيم الجديد لحزب المحافظين بثلاث مراحل، أولها يوم الخميس 13 يونيو الحالي، وهو يوم حرج للغاية لجميع المتنافسين، حيث سيتم شطب ترشيح وسيتم شطب اسم المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات.

وسيصوت نواب المحافظين مجدداً يوم الخميس 19 يونيو، وبعد ذلك ستتكرر العملية يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لحين الوصول إلى مرشحين اثنين فقط.

الاقتراع

وبعد ذلك تختار القاعدة الأكبر التي تضم نحو 160 ألف عضو من أعضاء المحافظين بين هذين المرشحين في تصويت عبر البريد. وينبغي أن يكون الناخب المشارك في التصويت عضواً في حزب المحافظين لأكثر من ثلاثة أشهر.

وفي يوم 22 يوليو يتم الاعلان عن الفائز، حيث سيتولى منصب رئيس الحكومة، ويشارم في آخر جلسة لمجلس العموم التي عادة ما تخصص لتوجيه أسئلة لرئيس الحكومة من النواب وهي جلسة PMQs قبل انتهاء فترة العموم في العطلة الصيفية.

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وإلى ذلك، فإن حزب المحافظين، هو حزب بريطاني ينتمي ليمين الوسط، وكان نشأ رسمياً بعد سنّ قانون الإصلاح السياسي عام 1832 ليحل محل الحزب (التوري) الذي كان منذ إنشائه في القرن السابع عشر حزباً مؤيداً للملك. ويعتبر حزب المحافظين أفضل الأحزاب السياسية تنظيماً في بريطانيا وله لجان في جميع الدوائر الانتخابية.

سياسة تقليدية

وينتهج الحزب سياسة تقليدية مُحافظة تعمل على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتصفية القطاع العام، مع التشديد على مكافحة الجريمة ووضع ضوابط وقيود على الهجرة إلى بريطانيا، وخارجياً يؤيد الحزب الإبقاء على الإدارة البريطانية المباشرة لايرلندا واتباع سياسة دفاعية قوية ودعم الروابط مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والعمل على تحقيق الوحدة الأوروبية من خلال خطوات تدريجية محسوبة.

وقد سيطر الحزب على الحكم في بريطانيا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت السلطة متداولة بينه وبين حزب العمال لفترات تطول أو تقصر حسب درجة تمسك كل حزب ونوعيه قياداته.

زعماء الحزب

وتزعم حزب المحافظين منذ نشاته كل من:

سبنسر برسيفال: (4/10/1809-11/5/1812)

روبرت بانكس جنكنسون: (8/6/1812-12/4/1827)

جورج كانينغ: (12/4/1827- 8/8/1827)

فريدريك جون روبنسن: (31/8/1827- 22/1/1828)

آرثر ويلزلي:(22/1/1828- 10/12/1834)

السير روبرت بيل: (10/12/1834- 27/6/1846)

إدوارد سميث ستانلي: (27/6/1846 - 27/2/1868)

بينجامين دزرائيلي: (27/2/1868- 19/4/1881)

روبرت آرثر تالبوت: (9/5/1881- 12/7/1902)

آرثر جيمس بلفور: (12/7/1902- 13/11/1911)

أندرو بونار لو: أول مرة(13/11/1911- 21/3/1921)

أوستن شيمبرلين:(21/3/1921- 23/10/1922)

أندرو بونار لو (ثاني مرة): (23/10/1922- 28/5/1923)

ستانلي بلدوين:(28/5/1923- 31/5/1937)

آرثر نيفيل تشيمبرلين: (31/5/1937- 9/10/1940)

سير ونستون تشرشل: (9/10/1940- 21/4/1955)

سير أنطوني إيدن: (21/4/1955- 22/1/1957)

هارولد ماكميلان: (22/1/1957- 12/11/1963)

أليك دوغلاس هوم: (12/11/1963- 2/8/1965)

إدوارد هيث: (2/8/1965- 11/2/1975)

مارغريت ثاتشر: (11/2/1975- 28/11/1990) أول امرأة تتولى رئاسة حزب المحافظين.

جون ميجور: (28/11/1990- 19/7/1997)

أيان دونكان سميث: (13/9/2001- 6/11/2003)

مايكل هاورد: (6/11/2003- 6/12/2005)

ديفيد كاميرون: من 6 ديسمبر 2005 إلى 11 يوليو 2016.

تيريزا ماي: من 11 يوليو 2016 حتى الآن.

رؤساء الحكومة

ومن بين زعماء الحزب الذين تولوا رئاسة الوزراء في بريطانيا الآتي:

السير روبرت بيل: (10/12/1834- 27/6/1846)

إدوارد جوفيرى ستانلي: (27/6/1846 - 27/2/1868)

بنيامين دزرائيلي: (27/2/1868- 19/4/1881)

روبرت آرثر تالبوت: (9/5/1881- 12/7/1902)

آرثر جيمس بلفور: (12/7/1902- 13/11/1911)

بونار لوي: أول مرة(13/11/1911- 21/3/1921)

أوستن شيمبرلين: (21/3/1921- 23/10/1922)

بونار لوي: ثاني مرة (23/10/1922- 28/5/1923)

ستانلى بالدوين: (28/5/1923- 31/5/1937)

آرثر نيفيل شيمبرلين: (31/5/1937- 9/10/1940)

ونستون تشرشل: (9/10/1940- 21/4/1955)

سير أنتوني إيدن: (21/4/1955- 22/1/1957)

هارولد ماكميلان: (22/1/1957- 12/11/1963)

أليك دوغلاس هيوم: (12/11/1963- 2/8/1965)

مارغريت ثاتشر: (4/5/1979-28/11/1990)

جون ميجر:(28/11/1990-2/5/1997)

ديفيد كاميرون:(11/5/2010-13/7/2016)

تيريزا ماي: (13/7/2016- 7/6/2019)