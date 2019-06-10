شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة ويدعو إلى انعقاد التالية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فى مجموعه، مع الدعوة لانعقاد جلسة تالية غدا الثلاثاء.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

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كما شهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من المستشار النائب العام برفع الحصانه البرلمانية عن النائب رضا نصيف عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلة فى البلاغ المقدم ضده.

وكان النائب العام قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف فى القضية 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة.