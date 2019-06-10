شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفض رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب كيدية الدعوى المقامة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الطلب المقدم من المستشار النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب رضا نصيف عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلة فى البلاغ المقدم ضده.

وأيد البرلمان خلال جلسته العامة، ما جاء بتقرير لجنة الشؤؤن الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى رفضت رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، حيث أرجع التقرير الذى استعرضه النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة سبب رفض رفع الحصانه إلى كيدية الدعوى المقدمة ضد النائب.

وكان النائب العام قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف فى القضية 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة.