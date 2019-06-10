رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم أنور الغازي بشكل نهائي

أعلن أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع أنور الغازي من ليل بعقد لأربع سنوات بعد نجاحه في فترة الإعارة.
وأحرز الغازي هدف التقدم لأستون فيلا في الفوز 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز الشهر الماضي.
وأنهى اللاعب البالغ عمره 24 عاما، الذي لم يتم الكشف عن قيمة انتقاله، الموسم بتسجيل ستة أهداف في 37 مباراة في كل المسابقات.
وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان ”أثبت أنور للجميع في ويمبلي مدى كفاءته كلاعب بالنسبة لأستون فيلا.
”إنه مستعد للخطوة المقبلة في الدوري الممتاز وهو لاعب شاب ويملك مستقبلا واعدا“.
وأصبح الهولندي الدولي الغازي ثاني لاعب يضمه أستون فيلا استعدادا للموسم الجديد بعدما تعاقد مع خوتا مهاجم برمنجهام سيتي.
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