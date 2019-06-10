رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم أنور الغازي بشكل نهائي

أعلن أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع أنور الغازي من ليل بعقد لأربع سنوات بعد نجاحه في فترة الإعارة.

وأحرز الغازي هدف التقدم لأستون فيلا في الفوز 2-1 على ديربي كاونتي في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز الشهر الماضي.