تلاميذ الأولى باك: الإمتحان كان في المتناول باستثناء التربية الإسلامية…والمراقبة كانت مشددة- فيديو

واصل تلاميذ مستوى الأولى بكالوريا بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، صباح اليوم الإثنين، إجراء الإمتحان الجهوي الموحد في المواد المقررة لديهم حسب الشعب التي يدرسون بها.

وأجمع تلامذة القطاع العمومي والخاص، الذين اجتازوا الإمتحان بثانوية مولاي يوسف بالرباط، على وجود تراجع كبير في حالات الغش المسجلة هذه السنة، خصوصا مع تشديد المراقبة والإجراءات الصارمة التي وعدت الوزارة باتخاذاها في حق المخالفين.

وبخصوص مضامين الإختبارات، أكد التلاميذ المنتمون لشعب العلوم التجريبية والرياضية ممن استطلع موقع “اليوم 24” آراءهم أنها كانت في المتناول، باستثناء مادة التربية الإسلامية التي كانت صعبة بالنسبة لعدد منهم.

وكانت الإمتحانات المذكورة التي انطلقت، رسميا، صباح أول أمس السبت، قد عرفت حالات غش واسعة بعدد من مدن المملكة، كما جرى توقيف أحد المتورطين في إخراج مواضيع الإمتحان ونشرها في فيسبوك ساعة فقط بعد انطلاقه بإحدى ثانويات آسا الزاك.