الجيش يفك ارتباطه مع مدربه الإسباني والأخير يرافق برحمة للخليج

توصلت إدارة الجيش الملكي لاتفاق نهائي مع مدرب الفريق، الإسباني كارلوس آلوس، يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين، بعد أن قضى حوالي نصف موسم مع الفريق العسكري، وفشل في قيادته للتألق في البطولة الاحترافية هذا الموسم.

وحسب مصادر مقربة من النادي العسكري، فإن إدارة هذا الأخير، قررت أخيرا التخلص من المدرب الإسباني، خلال الاجتماع الذي عقدته معه صباح اليوم الإثنين، وهو الأمر الذي وافق عليه آلوس أيضا، مع العلم أن عقده كان مستمرا لموسمين إضافيين.

وأكدت المصادر ذاتها، أن توصل آلوس لعرض مغري من الدوري القطري، وبالضبط من فريق قطر القطري، الوجهة المرتقبة للمهدي برحمة ايضا، من أجل الإشراف عليه الموسم المقبل، هو الذي دفعه إلى قبول فك العقد بالتراضي.

ومن المرتقب أن يعلن النادي عن هذا القرار بشكل رسمي، في الساعات القليلة المقبلة.

وكان آلوس، قد أكد في الندوة الصحفية التي عقدها، أمس الأحد، بعد لقاء المغرب التطواني، بأنه سيعقد اجتماعا حاسما، اليوم الإثنين، مع إدارة النادي، من أجل البث في مستقبله مع الفريق، وتقييم محصلته، منذ إشرافه على الجيش، في منتصف الموسم.

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وقال آلوس: ” سوف أجالس المكتب المسير للنادي، وسوف نرى ما الذي سيحصل”.

وبدا المدرب الإسباني، غير راض تماما على المستوى الذي ظهر به الفريق، في مباراة أمس وكذا في الدورات الأخيرة من البطولة الاحترافية، كما أنه لم يخفي تدمره من العديد من الأمور التي تقع في النادي، مصرحا بأن ” هناك العديد من الأمور التي يجب أن تتغير”.

وأنهى الجيش الملكي موسمه في البطولة الاحترافية بشكل سيء، إذ احتل المركز 13، ولم يضمن بقاءه في قسم الكبار سوى في الجولة قبل الأخيرة.