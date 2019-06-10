هندي يُسهل الهجرة من المغرب.. كان يأوي 16 مرشحا من باكستان وسيريلانكا

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أول أمس السبت، من توقيف مواطن من جنسية هندية، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل نفس الأفعال الإجرامية، بشقة يستغلها على سبيل الكراء وهو متلبس بإيواء ستة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة ينحدرون من سيريلانكا والهند وباكستان، والذين أظهرت الأبحاث المنجزة أنهم منحوا المشتبه فيه مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و7000 دولار أمريكي مقابل تهجيرهم سرا نحو أوروبا.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الامتدادات وإلارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع باقي المرشحين المضبوطين لبحث قضائي لتحديد مسالك ومسارات التهجير غير الشرعي وظروف وملابسات ولوج التراب الوطني.