وفاة أم و6 مواليد كل ساعتين باليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تموت كل ساعتين في اليمن، أم و6 مواليد؛ بسبب مضاعفات تحدث خلال الحمل أو الولادة، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
وذكرت "يونيسف" في تقريرها أن "سنوات النزاع المسلح باليمن عملت على تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة داخل بلد كان بالفعل أفقر البلدان في الشرق الأوسط، وواحدا من أفقر بلدان العالم حتى قبل تصاعد الحرب أوائل 2015".
وقالت المنظمة: "تتجلى إحدى نتائج الحرب في اليمن على أنها هجوم واضح على الأمومة والأبوة"، مبيّنة أن"الأمهات والرضع من بين أكثر الفئات ضعفا في اليمن، خاصة أن الخدمات العامة الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام".
وكشفت المنظمة أن "51% فقط من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتعاني هذه المنشآت من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين"، مُشيرة إلى أن "الولادات المنزلية في ارتفاع أيضًا، لأن الأسر تزداد فقرا كل يوم".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
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