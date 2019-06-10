جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

أحدثت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وجهازها الخارجي مكتب تنسيق التعريب، بتعاون وشراكة مع مجمع اللغة العربية بالشارقة جائزة للدراسات اللغوية والمعجمية، في إطار خطتهما المشتركة الهادفة إلى النهوض باللغة العربية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالدراسات اللغوية والمعجمية.

تروم الجائزة دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية، والإسهام في إبراز الجوانب المعرفية المتعلقة باللغة العربية في إطار رصين وذي قيمة مضافة؛ كما تهدف الجائزة تشجيع الباحثين والمهتمين على توجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى المواضيع التي تهمّ مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها.

تفتح الجائزة الترشح أمام الباحثين في دورتها الثالثة 2019 بتقديم بحوث منشورة أو غير منشورة بصيغة رقمية في محورين رئيسيين ومحددين، هما:

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اللسانيات العربية وتحليل الخطاب. المعجم العربي والتقنيات الحديثة.

آخر موعد للتقديم: 30 حزيران (يونيو) 2019.

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