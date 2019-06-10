صحف روسية تدعم صحافيا متهما بتهريب المخدرات برسالة مشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت ثلاث صحف روسية، هي "كومرسانت" و"فيدوموستي" و"آر بي كاي"، اليوم الإثنين، صفحة أولى مشتركة لدعم الصحافي الاستقصائي الروسي، إيفان غولونوف، المتهم بالاتجار بالمخدرات، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

واعتبرت الصحف الثلاث من خلال اشتراكهن بصورة الغلاف التي كُتِب عليها: "أنا، نحن إيفان غولونوف"؛ أن القضية التي تسببت بموجة من السخط والاستنكار، مُلفقة.

وقالت الصحف في بيان مشترك: "نعتبر أن الأدلة التي تدين إيفان غولونوف التي قدمها المحققون، ليست مقنعة، وأن ظروف اعتقاله تحمل على الاعتقاد أنها حصلت خلافا للقانون".

وكان إيفان غولونوف، مراسل وسيلة "ميدوزا" الإعلامية المستقلة عبر الإنترنت، والمعروف بتحقيقاته حول الفساد في مجلس مدينة موسكو، أو الاختلاسات المتعلقة بالقروض الصغيرة أو الجنازات، قد أُوقف يوم الخميس، ووُضع في الإقامة الجبرية في منزله مساء السبت، بقرار من أحد القضاة، وتقول الشرطة إنه حاول بيع "كمية كبيرة" من الكوكايين والميفيدرون، وهو مخدر مركب.

ويرفض الصحافي هذه الاتهامات، معتبرا أنها على صلة بتحقيقاته، لاسيما منها تلك المتعلقة بتقاسم المافيات "المقابر التجارية" في موسكو.