احتمالُ خفض حصّة "رينو" في "نيسان" لتندمج مع "فيات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبحث شركتا "فيات كرايسلر" و"رينو"، السّبل لإحياء خطة اندماجهما المنهارة ونيل موافقة "نيسان موتور"، والتي تسعى إلى حثّ رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها، والبالغة 43.4%، مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر، جون إلكان، قد سحب عرض الاندماج البالغة قيمته 35 مليار دولار على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من يوم السادس من حزيران/ يونيو، بعدما أوقفت الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم في رينو، تصويتا لمجلس إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت للفوز بدعم نيسان التي قال ممثلوها إنهم سيمتنعون عن التصويت. وحرم الفشل، الذي عزته رينو وفيات كرايسلر بشكل مباشر إلى تدخل الحكومة الفرنسية، الشركتين، من فرصة لخلق ثالث أكبر صانع سيارات في العالم.

وسلّط ذلك ضوءا على علاقة رينو مع نيسان، التي توترت منذ احتجاز رئيس مجلس إدارة التحالف السابق، كارلوس غصن، الذي ينتظر المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه غصن، فيما تتجاهل فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية حتى الآن، تلميحات من المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية تعديل خطتها للاندماج.

ومنذ الانهيار، أجرى إلكان ونظيره الفرنسي جان دومينيك سينار محادثات بخصوص إحياء الخطة، جعلت رئيس مجلس إدارة رينو ورئيسها التنفيذي تيري بولور متفائلين بشأن الآفاق.

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ونقلت ’رويترز’ عن مصرين لم تُسمّهما، ووصفتهما بالمطّلعين، قولهما إنه من المتوقع وصول أحد كبار مستشاري إلكان في صفقة الاندماج مع رينو، إلى مقر نيسان في يوكوهاما باليابان يوم الاثنين لإجراء محادثات تمهيدية مع الإدارة العليا. ومن المرجح أن يشارك هيروتو سيكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان في المحادثات. ولم يرد ميرسون على رسالة من رويترز للتعقيب.

يأتي الاجتماع وسط توترات متنامية ربما تمهد لحل وسط، بعدما وجه سينار تحذيرا لسيكاوا من أن رينو تستعد لوقف إصلاحات رئيسية في حوكمة نيسان وسط نزاع بشأن لجان مجلس الإدارة.

وكحَلٍّ بديل، فإن تنامي التوترات والمواقف التفاوضية قد تمهد لاختراق، إذ من الصعب تجاهل المنطق الصناعي لتحالف بين فيات كرايسلر ورينو، التي يمكن أن تتحقق.