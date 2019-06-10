جائزة الشباب العربي للأبحاث 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يعلن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو بجامعة الدول العربية عن جائزة الشباب العربي لعام 2019 للعام السابع على التوالي في موضوع الإدارة والسياسة “جدلية التصنيف وحتمية التوظيف”.

شروط الباحث

1- أن يكون مواطنًا عربيًا.

2- ألا يكون قد تجاوز عامه الخامس والثلاثين وقت الإعلان عن الجائزة، ويقدم (شهادة ميلاد- بطاقة شخصية-جواز سفر).

3- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة ذاتها.

4- أن يرفق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة به موضحا بها التسلسل العلمي والوظيفي، وبيانات التواصل البريدية والإلكترونية والهاتفية.

4- أن يرفق إقرارًا بصحة البيانات والوثائق التي قدمها، وملكيته الفكرية للعمل المقدم، ويحتفظ المعهد بحقه في استبعاد أي عمل يثبت عدم صحة المعلومات الخاصة به في أي وقت دون الالتزام بإبلاغ المتقدم.

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شروط البحث

1- ألا يقل عن خمس وعشرين ألف كلمة، وأن يستوفي شروط البحث العلمي من حيث سلامة المنهج، وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وسلامة اللغة وتدقيقها. وتدرج الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية وقائمة المصادر والمراجع في آخر العمل، وتكون الرسوم والأشكال باللونين الأبيض والأسود، وترقم ترقيما متسلسلًا، وتكتب أسماؤها والملاحظات التوضيحية أسفلها، وترقَّم الجداول ترقيما متسلسلًا، وتكتب أسماؤها أعلاها، أما الملاحظات التوضيحية فتكتب أسفل الجدول.

2- ألا يكون أطروحة علمية (ماجستير أو دكتوراه)، منشورة أو غير منشورة، أو جزءًا من أطروحة، مجازة كانت، أو مقدمة لهذا الغرض.

3- أن يقدم إقرارًا خطي بأنه لم يسبق نشره كليًّا أو جزئيًّا، ورقيًّا أو إلكترونيًّا.

4- أن يقدم تعهد خطي بعدم إرساله لأية جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.

5- ألا يكون قد نال جائزة أخرى، أو في مرحلة تحكيم لنيل جائزة، أو بصدد التقدم لنيل جائزة.

آخر موعد للتقديم: 01 آب (أغسطس) 2019.

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