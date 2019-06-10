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قيادي بالاصلاح والإعمار يكشف عن مرشحين للدفاع سيقدمهما عبد المهدي للبرلمان

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وقال الملا في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء قدّم أسماء ستة مرشحين لوزارة الدفاع إلى هيئة المسائلة والعدالة"، مؤكداً ان "الهيئة أجابت بوجود اسمين ليس فيهما اشكالية قانونية". وأضاف أن "الاسمين هما نجاح الشمري وصلاح الحريري"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي سيقوم بتقديم المرشحين إلى البرلمان بعد التوافق على شخصية معينة لوزارة الداخلية".

وأوضح الملا، أنه "من عدم الانصاف ان نقول ان حكومة عبد المهدي لم تحقق شيء خلال هذه الفترة على مستوى مُنح الفلاحين وشراء الحنطة وفتح الشوارع ولكن طبيعة الاحتقان بالشارع العراقي يحتاج إلى اجراءات استثنائية ويحتاج ان يتلمس جدية في ان تكون هناك حكومة لمحاربة الفساد وتحقق الانجازات، حينها سيصبر على الحكومة".


وأكد القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار، أن "عبد المهدي خضع لضغط بعض الأطراف السياسية التي تطالب بالاستحقاق الانتخابي".
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