وأوضح الملا، أنه "من عدم الانصاف ان نقول ان حكومة عبد المهدي لم تحقق شيء خلال هذه الفترة على مستوى مُنح الفلاحين وشراء الحنطة وفتح الشوارع ولكن طبيعة الاحتقان بالشارع العراقي يحتاج إلى اجراءات استثنائية ويحتاج ان يتلمس جدية في ان تكون هناك حكومة لمحاربة الفساد وتحقق الانجازات، حينها سيصبر على الحكومة".
وأكد القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار، أن "عبد المهدي خضع لضغط بعض الأطراف السياسية التي تطالب بالاستحقاق الانتخابي".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالاصلاح والإعمار يكشف عن مرشحين للدفاع سيقدمهما عبد المهدي للبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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