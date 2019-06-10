وقال مصدر في شركة غاز البصرة في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض الشركات النفطية رفعت الراية البنفسجية في البصرة بعد ارتفاع درجات الحرارة".
والراية البنفسجية هي تحذيرية وتُشير الى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة.
واعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان محافظة البصرة سجلت هذا اليوم درجة حرارة تصل الى نصف درجة الغليان.
والراية البنفسجية هي تحذيرية وتُشير الى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة.
واعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان محافظة البصرة سجلت هذا اليوم درجة حرارة تصل الى نصف درجة الغليان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. رفع 'الراية البنفسجية' في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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