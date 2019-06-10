بالصورة.. رفع 'الراية البنفسجية' في البصرة

وقال مصدر في شركة غاز البصرة في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض الشركات النفطية رفعت الراية البنفسجية في البصرة بعد ارتفاع درجات الحرارة".

والراية البنفسجية هي تحذيرية وتُشير الى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة.



واعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان محافظة البصرة سجلت هذا اليوم درجة حرارة تصل الى نصف درجة الغليان.