وقال مصدر في المديرية في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد حوادث الحريق التي شهدتها محافظة البصرة خلال شهري نيسان وايار بلغت 193 حريقاً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحرائق طالت 112 منزلا، و20 محلا تجاريا وثلاثة معامل و29 سيارة و10 بساتين و17 محولة كهربائية بالاضافة الى حرائق اخرى".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحرائق طالت 112 منزلا، و20 محلا تجاريا وثلاثة معامل و29 سيارة و10 بساتين و17 محولة كهربائية بالاضافة الى حرائق اخرى".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع مدني البصرة يعلن حصيلة حرائق المحافظة خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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