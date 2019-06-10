بالصور: قتل والده بـ30 طلقة أثناء نومه!

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وفي المعلومات الخاصة، انّ المشتبه به الرئيس في جريمة القتل هو نجله م.حسن علّاو، قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، وما يدل على ذلك فراره على متن سيّارة والده نوع "جيب شيروكي ذهبي" بإتجاه الحدود اللبنانيّة - السوريّة، حيث توارى هناك، وثمّة روايات تتحدّث عن احتمائه لدى أشخاص من آل جعفر.
وعلى الفور، هرعت إلى مكان الجريمة القوى الأمنيّة والطبيب الشرعي، وسط تجمهر اعداد كبيرة من اقارب المغدور.
بالتوازي، بدأ أفراد منهم عمليّة بحث عن الولد القاتل وسط خشية من تحوّل "المهمة" إلى عمليّة ثأر بفعل الغضب العارم الذي ينتاب ذويه.
وقد ناشدت زوجة الوالد المفجوعة، القوى الأمنيّة العمل على توقيف نجلها "درءاً لمصيبة قد تكون أعظم".
وفي المعلومات، انّ القوى الأمنيّة بدأت عمليّة استقصاء واسعة، منها التواصل مع وجهاء في المنطقة التي لجأ إليها المشتبه به، من أجل تسليمه لها.
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