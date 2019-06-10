'لو عاد لقتلته ألف مرة'... فتاة تقتل والدها شنقًا

وكشفت الفتاة بحسب صحيف محلية، أن زواجها القسري استمر نحو 7 سنوات أثمر عن ولد يبلغ من العمر 6 سنوات وبنت، 3 سنوات، وأنها طوال تلك السنوات لم تذق طعم الحياة أو الزواج مثل باقي قريناتها ، لافتة إلى أنها توسلت إلى أبيها القتيل عشرات المرات لإنهاء زواجها، بسبب تعاستها معه وإساءته معاملتها، حسب قولها، لكنه كان يجبرها على العودة إلى منزل الزوجية وطاعة زوجها والصبر على أفعاله .وأكدت الفتاة أنها ليست نادمة على قتل أبيها وأنه لم يحرضها أحد على التخلص منه، بل هي فعلت ذلك بملء إرادتها ولو عاد لقتله ألف مرة.

وحول طريقة ارتكاب الجريمة ، أوضحت أنها وضعت أقراصاً منومة لوالدها في كوب الشاي عقب تناوله وجبة الإفطار، مستغلة نوم والدتها بالطابق العلوى، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت “طرحة حرير” وقامت بلفها حول عنقه وربطتها بحبل وخنقته ، وعقب التأكد من مفارقته الحياة قامت بفك الطرحة والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقى الأقراص المنومة وتخلصت منها.