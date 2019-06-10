مصرع شخص واصابة امرأة بحادث سير في كربلاء

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق انقاذ توجهت قرب مجسر سيف بعد تصادم عجلتين نوع شيري والثانية هونداي توسان تم اجراء اللازم وانقاذ صاحبة العجلة بعد اصابتها باصابات بليغة وتوفى صاحب العجلة الاخرى بسبب الحادث".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.



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