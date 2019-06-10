الفارس يكشف عن اعتماد محافظ البصرة على مصرف عليه وصاية من البنك المركزي

وقال الفارس في حديث لـ الخليج 365، إن "استحصال خطابات الضمان لنحو 100 مشروع، بمبالغ وصلت لقرابة اثنين ونصف ترليون يعد مخالفة صريحة"، داعياً الجهات الرقابية والأخرى المعنية الى "متابعة هذا الملف الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات والشكوك".واضاف الفارس، أن "مصرف البلاد الإسلامي صدر بحقه كتاب رسمي من البنك المركزي في 16 أيار 2018 يقضي بعدم التعامل معه نظراً لإدراج المصرف ورئيس مجلس إدارته على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأمريكية، إضافة إلى صدور كتاب آخر في 17 أيار 2018 من البنك المركزي يؤكد فرض الوصاية عليه".

وتابع الفارس، انه "رغم وجود لجنة وصاية على المصرف برئاسة احمد يوسف كاظم، لكن هناك عملية صدور مجموعة من خطابات الضمان من المصرف واعتمادها من قبل محافظة البصرة بعنوان (أل سي) ولنحو 100 مشروع، وبمبلغ كفالة كلية يصل إلى 112 مليار دينار، وبمعدل 5% كحسن تنفيذ لتلك المشاريع"، مضيفا أن "مجموع المبالغ الكلية المحولة إلى المصرف ذاته وحسب إحالات المشاريع (البالغة نحو 100 مشروع) تساوي 2 ترليون و240 مليار دينار".



وتساءل الفارس، عن "أسباب الإصرار على المخالفة في الاعتماد على ذلك المصرف فقط واستحصال خطابات الضمان إلى أغلبية مشاريع البصرة المحالة على شركات متعددة خلال العام الماضي والحالي".