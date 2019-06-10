سائرون تطالب بعودة ملف سقوط الموصل الى الواجهة

وأضاف الركابي، أن "مجرد الاستذكار لهذه الحادثة الأليمة لا يكفي لمعالجة مشكلتها والتخلص من آثارها، بل يجب علينا أن نعيد ملفها الى الواجهة، سيما وإن هناك تقريراً من لجنة الأمن والدفاع النيابية كان قد توصل الى نتائج مهمة بعد دراسة وتحقيق معمقين لأسباب (سقوط الموصل) تم رفعه الى الادعاء العام في حينها".
وأوضح، أن "إحقاق الحق وتقديم المتسببين بكارثة الموصل الى العدالة مقدمة لإنصاف أهالي الموصل الحدباء إضافة الى إعادة المهجرين وتعويض ذوي الضحايا وإعمار مناطقهم المتضررة ومحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب فيها".
ودعا الركابي، جميع القوى السياسية إلى "التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية حتى لا تتكرر هذه المأساة مع مدينة أخرى".
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