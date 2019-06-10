الجيش الأمريكي يعين أول سيدة لقيادة فرقة مشاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين الحرس الوطني في كاليفورنيا العميدة لورا ييجي قائدة لفرقة المشاة رقم 40 بالجيش الأمريكي، لتصبح أول امرأة تتولى مثل هذا المنصب، حسبما ذكر موقع "أرمي تايمز" الأمريكي، الإثنين.

وقال موقع "أرمي تايمز" إن ييجي ستتولى قيادة فرقة المشاة رقم 40 خلال حفل من المقرر إقامته في 29 يونيو/حزيران المقبل في قاعدة تدريب القوات المشتركة في مدينة لوس ألاميتوس، كاليفورنيا، وفقاً لبيان أصدره الحرس الوطني للولاية.





وقال مسؤولو الحرس الوطني في كاليفورنيا إن ييجي هي أول امرأة تقود فرقة مشاة في تاريخ الجيش الأمريكي، وأنها ستتولى المهمة خلفاً للواء مارك مالانكا بعد تقاعده، وتتكون فرقة المشارة رقم 40 من أكثر من 10 آلاف جندي.

وتشغل ييجي حالياً منصب قائدة قوة المهام المشتركة الشمالية في فورت بليس، تكساس، وسبق لها قيادة مروحيات من طراز "يو إتش-60 بلاك هوك" خلال عملية نشر قوات في العراق في عام 2011، كما تولت قيادة لواء الطيران القتالي رقم 40 التابع للحرس الوطني في كاليفورنيا.