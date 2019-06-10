القبض على رئيس باكستان الأسبق بتهم فساد

ألقت السلطات الباكستانية، الإثنين، القبض على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري على ذمة اتهامات بالفساد في ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسل أموال.

وقال نوازيش علي المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة إن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هي التي قبضت على زرداري أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

Advertisements

وذكرت قنوات إعلام محلية أن مكتب المساءلة قبض على زرداري في إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور التي تخضع للتحقيق أيضا.

وقال وزير الداخلية إعجاز شاه للبرلمان: "ليس للحكومة دور في القبض على زرداري"، مشيرا إلى أن هذا قرار محكمة.

وأضاف "قام بهذا المكتب الوطني للمساءلة، ليس لحكومتنا علاقة بالأمر".

وقضى زرداري 11 عاما في السجن لاتهامات بالفساد والقتل قبل أن يصبح رئيسا في 2008 لكن لم تتم إدانته مطلقا وينفي ارتكاب أي مخالفة.