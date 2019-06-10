خاص بالصوت.. فان دايك لـ"العين الرياضية": ميسي الأحق بالكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي أنه لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وقال قائد منتخب هولندا، في تصريح خاص لـ"العين الرياضية" عقب خسارة منتخب بلاده بهدف أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية: "أعتقد أنني لا أستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وبسؤاله عن وضعه في الترشيحات من قبل العديد من الصحفيين والمحللين قال فان دايك: "كل شخص له مطلق الحرية في رأيه فلست أنا من يختار الفائز في النهاية، لكن أعتقد أنني لست مرشحا لتلك الجائزة".

وعن رأيه في اللاعبين الأوفر حظا في الفوز بالكرة الذهبية قال فان دايك: "كما قلت من قبل ميسي هو أفضل لاعب في العالم ويستحق التتويج بالكرة الذهبية "

وحول رأيه في المواجهة الفردية التي جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الفريقين في نهائي دوري الأمم الأوروبية علق المدافع الهولندي قائلا: "إنه لاعب جيد".