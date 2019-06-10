بورصة قطر تخسر مليارات الدولارات في 4 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع تراجع مؤشر قطاع العقارات، بورصة قطر للهبوط في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد 9 يونيو، وسط تصاعد أزمة صناعة العقارات في البلاد، نتيجة شح السيولة وارتفاع المعروض وتراجع الطلب.

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