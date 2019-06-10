مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: الحوار السياسي الحل الأمثل لاستقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن، الإثنين، أن الحوار السياسي هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن بلاده تدعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في ليبيا، من أجل التوصل إلى حلول سياسية.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

كما كشف الجيش الليبي عن إمدادات تركية لإرهابيي طرابلس، كان آخرها الشهر الماضي حينما وصلت السفينة التركية "أمازون" إلى ميناء العاصمة الليبية قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة وأسلحة خفيفة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق.